PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı

PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

PlayStation Plus Eylül

Her ay farklı yapımlarla oyuncuların karşısına çıkan PlayStation Plus Eylül 2021'de de üç farklı oyunla üyelerinin karşısında olacak.

The post appeared first on .

Her ay farklı yapımlarla oyuncuların karşısına çıkan PlayStation Plus Eylül 2021'de de üç farklı oyunla üyelerinin karşısında olacak.

PlayStation cephesinin aylık abonelik sistemi olan PlayStation Plus oyunculara sağladığı farklı avantajlar ile dikkat çekiyor ve pek çok PlayStation sahibi tarafından tercih ediliyor. Bu avantajların başında ise hiç şüphesiz online oyun oynayabilmek için gerekli olmasının yanı sıra her ay oyuncularla ücretsiz bir biçimde buluşan birbirinden güzel yapımlar geliyor. Önümüzdeki eylül ayı için de farklı yapımları üyeleri ile buluşturmaya hazırlanan PlayStation Plus sisteminin kullanıcılarının karşısına çıkartacağı yapımlar resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı.

İlk ve en dikkat çeken oyunumuz Hitman 2

Oyun dünyasının uzun soluklu ve sevilen serilerinden olan Hitman'in 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan oyunu hem PS4 hem de PS5 sahipleri için ücretsiz olacak. Predator: Hunting Grounds'da Hitman 2 ile birlikte hem PS4, hem de PS5 kullanıcılarını bekleyen bir diğer yapım olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki oyunun yanı sıra her ay olduğu gibi bu ay da yalnızca PlayStation 5 sahibi PlayStation Plus üyelerini bekleyen bir yapımımız daha var. Tatlı mı tatlı yemek yapma oyunu Overcooked: All You Can Eat ise yalnızca PS5 sahipleri tarafından oynanabilecek. Eylül ayının bu sızdırılan oyunları 7 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacaklar. Daha sonrasında ise PlayStation Plus üyelerini yine farklı yapımlar bekliyor olacak. Son olarak sızdırılan bu listenin bir resmiyet taşımadığını da hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: SaveButonu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Erol Bulut Mame Thiam Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:35:34. #1.16#

title