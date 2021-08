PlayStation Plus Eylül Ayı Oyunları Sızdırıldı

Her ay farklı yapımlarla oyuncuların karşısına çıkan PlayStation Plus Eylül 2021'de de üç farklı oyunla üyelerinin karşısında olacak.

PlayStation cephesinin aylık abonelik sistemi olan PlayStation Plus oyunculara sağladığı farklı avantajlar ile dikkat çekiyor ve pek çok PlayStation sahibi tarafından tercih ediliyor. Bu avantajların başında ise hiç şüphesiz online oyun oynayabilmek için gerekli olmasının yanı sıra her ay oyuncularla ücretsiz bir biçimde buluşan birbirinden güzel yapımlar geliyor. Önümüzdeki eylül ayı için de farklı yapımları üyeleri ile buluşturmaya hazırlanan PlayStation Plus sisteminin kullanıcılarının karşısına çıkartacağı yapımlar resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı.

İlk ve en dikkat çeken oyunumuz Hitman 2

Oyun dünyasının uzun soluklu ve sevilen serilerinden olan Hitman'in 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan oyunu hem PS4 hem de PS5 sahipleri için ücretsiz olacak. Predator: Hunting Grounds'da Hitman 2 ile birlikte hem PS4, hem de PS5 kullanıcılarını bekleyen bir diğer yapım olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki oyunun yanı sıra her ay olduğu gibi bu ay da yalnızca PlayStation 5 sahibi PlayStation Plus üyelerini bekleyen bir yapımımız daha var. Tatlı mı tatlı yemek yapma oyunu Overcooked: All You Can Eat ise yalnızca PS5 sahipleri tarafından oynanabilecek. Eylül ayının bu sızdırılan oyunları 7 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacaklar. Daha sonrasında ise PlayStation Plus üyelerini yine farklı yapımlar bekliyor olacak. Son olarak sızdırılan bu listenin bir resmiyet taşımadığını da hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: SaveButonu