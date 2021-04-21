PlayStation platformunda Horizon: Zero Dawn bedava oldu
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PlayStation platformunda Horizon: Zero Dawn bedava oldu

PlayStation platformunda Horizon: Zero Dawn bedava oldu
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, Sony Play At Home organizasyonu kapsamında belli bir süre dahilinde bedava olarak indirilebilecek.

Son zamanlarda çıkışını gerçekleştiren en iyi oyunlardan biri olan Horizon Zero Dawn, PS4 ve PS5 kullanıcıları içini bedava yapıldı. Oyun 14 Mayıs tarihine kadar indirilebilir olacak.

Play At Home programı başlatan Sony, bu kampanyayı Haziran ayına kadar sürdürmeye karar verdi. PlayStation 4 kullanıcılarına özel vereceği oyunları geçtiğimiz ay açıklamıştı. Bu oyunlar arasında gelecek zamanda serisinin ikinci versiyonu ile oyunseverlerin beğenisine sunulmaya hazırlanan Horizn Zero Dawn - Complete Edition vardı.

Uzun zaman süren bekleyişin ardından PS4 ve PS5 kullanıcıları için bedava olarak hizmete girdi. Horizon Zero Dawn- Complete Edition 20 Nisan 2021 TSİ 06:00 - 15 Mayıs 2021 TSİ 06:00 arasında bedava bir şekilde yüklenebilecek.

Bunun yanı sıra Play At Home etkinliği kapsamında verilen diğer bedava oyunlarını almayı düşünüyorsanız acele etmekte yarar var. 22 Nisan'da süre dolmuş olacak.

PLAY AT HOME BEDAVA OYUNLARI

  • Abzu (PS4)
  • Enter the Gungeon (PS4)
  • Rez Infinite (PS4)
  • Subnautica (PS4)
  • The Witness (PS4)
  • Astro Bot Rescue Mission (PSVR)
  • Moss (PSVR)
  • Thumper (PSVR)
  • Paper Beast (PSVR)
  • Horizon Zero Dawn – Complete Edition (PS4)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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