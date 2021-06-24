PlayStation oyunlarına gelen büyük zam tepkilere yol açtı!
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PlayStation oyunlarına gelen büyük zam tepkilere yol açtı!

PlayStation oyunlarına gelen büyük zam tepkilere yol açtı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artmasıyla oyunlarda yapılan zam Türkiye pazarındaki fiyatları akıl almaz derecelere ulaştırdı. İşte, PlayStation oyunlarının yeni fiyatları!

Sony, döviz kurunun artması ile bölgesel olarak fiyatlandırmalarını değiştirdi. PlayStation Store'da oyunların yüksek satış fiyatlarını gören kullanıcılar Sony'e ateş püskürdü.

2020 yılının sonunda yaşadığı sorunlar nedeniyle haberlerden düşmeyen Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a geri dönerken 399,00 TL olarak belirlenen eski fiyatının üstüne çıkarak 479,00 TL'den satışa sunuldu.

Popüler oyunlar Far Cry 5'in fiyatı 789,00 TL'ye yükselirken, Need For Speed Heat ise 899,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. Xbox mağazasındaki fiyatlandırma ile karşılaştırıldığında PlayStation oyunlarında büyük bir zam yapıldığı gözleniyor.

Örnek vermek gerekirse, PlayStation Store'da 789,00 TL satış fiyatıyla yer alan Far Cry 5, Xbox Store'da sadece 47,00 TL.

PlayStation oyuncularının durum karşısındaki tepkilerine yönelik, Sony'nin nasıl bir adım atacağını bekleyip göreceğiz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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