PlayStation oyunlarına gelen büyük zam tepkilere yol açtı!

Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artmasıyla oyunlarda yapılan zam Türkiye pazarındaki fiyatları akıl almaz derecelere ulaştırdı. İşte, PlayStation oyunlarının yeni fiyatları!