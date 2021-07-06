PlayStation Now Temmuz ayı oyunları belli oldu!
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PlayStation Now Temmuz ayı oyunları belli oldu!

PlayStation Now Temmuz ayı oyunları belli oldu!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

PlayStation Now Temmuz ayı oyunları resmiyet kazandı. God of War, Red Dead Redemption 2 ve daha fazlası!

Resmi paylaşılan yazı ile birlikte geçtiğimiz günlerde tamamı doğrulanmış oldu.
Streaming oyun servisi PlayStation Now, bu ay kullanıcılara birbirinden şahane oyunlar sunuyor. Kütüphaneye eklenecek yapımlar baktığımızda göze çarpan oyunlar tabii ki God of War ve Red Dead Redemption 2 oluyor.

Bu iki oyunun haricinde PlayStation Now temmuz oyunları arasında Yakuza spin-off'u Judgment, zorlu aksiyon rol yapma oyunu Nioh 2, popüler araba yarışı oyunu NASCAR Heat 5, eğlenceli co-op oyunu Moving Out ve Olympic Games Tokyo 2020 de var.

Tüm bu oyunlar 6 Temmuz'da yani bugün PlayStation Now kütüphanesine eklenecek. Bildiğiniz gibi Sony'nin streaming oyun servisi henüz ülkemizde hizmet vermiyor. Fakat şirketin, platformu daha fazla sayıda ülkede sunmak istediğini biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönmede PlayStation Now'ı Türkiye'de de görebiliriz.

PLAYSTATION NOW TEMMUZ AYI OYUNLARI

Red Dead Redemption 2

God of War

Judgment

Olympic Games Tokyo 2020

Nascar Heat 5

Nioh 2

Moving Out

Kaynak: Turkmmo

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