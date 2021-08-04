PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları açıklandı!
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PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları açıklandı!

PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PlayStation'ın PlayStation Now isimli oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan servisine Ağustos 2021'de eklenecek üç yeni oyun belli oldu. İşte, PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları...

Sony, Playstation Now üyeliği ile ücretsiz oyunları oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sony'nin oyun yayın hizmetine yeni bir oyun koleksiyonu geliyor. PlayStation Now Ağustos 2021 listesi sonunda geldi ve tadını çıkarabileceğiniz çok sayıda içerik içeriyor!

Ağustos ayında PlayStation Now üyelerini ilgi çekici üç oyun bekliyor. Sony'nin bu aya özel sunduğu yapımlar; Automata, Ghostrunner ve Undertale oldu.

PLAYSTATION NOW AĞUSTOS 2021 OYUNLARI LİSTESİ

  • NieR: Automata
  • Ghostrunner
  • Undertale

NIER: AUTOMATA

Android 2B, 9S ve A2'nin hikayesini güçlü makineler tarafından istila edilen makine odaklı distopyayı geri kazandırıyor. İnsanlık, başka bir dünyadan gelen mekanik varlıklar tarafından dünyadan sürüldü. Gezegeni geri almak için son bir çaba olarak, insan direnişi işgalcileri yok etmek için bir android asker kuvveti gönderir. Şimdi, makineler ve androidler arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor… Yakında dünyanın uzun zamandır unutulmuş bir gerçeğini ortaya çıkarabilecek bir savaş bekliyor.

GHOSTRUNNER

Kasvetli ve sanal bir mega yapı içinde geçen ışık hızındaki aksiyonun hiç bitmediği ve hardcore bir Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) oyunudur. Dünyanın sonunu getiren bir afetin ardından insanlığın son sığınağı olan Darma Kulesi'ne tırman. En aşağıdan en yukarıya kadar kendi yolunu aç, zalim Anahtarcı ile yüzleş ve intikamını al.

UNDERTALE

Bu yukarıdan aşağıya macerada, yeraltına düşen bir insanı canavarlar dünyasına kontrol edin. Şimdi çıkış yolunu bulmalısın... ya da sonsuza kadar kapana kısılmış olmalısın! Şiddetin tek cevap olmadığı, garip ve keyifli karakterlerle dolu zengin bir RPG dünyasını keşfedin: her düşman şiddete başvurmadan yenilebilir. Eşsiz bir savaş sistemi kullanarak tehlike anında pazarlık yapın. Bir balçıkla dans edin… bir köpeği evcilleştirin… bir şövalyeye en sevdiğiniz sırrınızı fısıldayın…ya da tüm bunları görmezden gelin ve düşmanlarınızın üzerine yıkım yağdırın. Seçimler senin ama galip gelmek için yeterince kararlı mısın?

PLAYSTATION NOW NEDİR?

PlayStation Now, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen bir bulut oyun ve abonelik iş modeli hizmetidir. Bu servis, üyelerin PlayStation 2 ve PlayStation 4 ile PC'deki PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını yayınlamalarına izin verir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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