PlayStation Mağazasında Gizli Değerler İndirimleri Başladı

PlayStation mağazası üzerinde yeni indirim kampanyaları yapılmaya devam ediliyor. Bildiğiniz gibi halihazırda devam eden Büyük Japon Oyunları kampanyası var. Bugün, PlayStation mağazasında Gizli Değerler adıyla bir yenisi başladı.

Bugünden itibaren 21 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında yüz yetmişe yakın oyun, yetmiş kadar paket ve yirmiye yakın eklentide indirime gidildi. İlgili kampanyanın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gizli Değerler sayfasında alınabilir seviyeye gelen birçok dikkat çekici oyun olduğunu görülebiliyor. Mesela Control, Life is Strange serisinin oyunları, Little Nightmares, Bloodstained: Ritual of the Night, Subnautica, Frostpunk: Console Edition, Brothers: a Tale of two Sons, Alienation, Dead Nation: Apocalypse Edition, Surviving Mars, The Surge, Magicka 2, Child of Light, Styx: Shards of Darkness, Dear Esther: Landmark Edition, Sniper Elite 3, Last Day of June ve Forbidden Siren gibi oyunlar dikkat çekiyor.

Bunların dışında, Instant Indie Collection'lar, Overcooked! + Overcooked! 2 ve Unravel Yarny paketleri ve Destiny 2 ve Overcooked! 2 eklentileri dikkat çeken diğer içerikler arasında yer alıyor.