Playstation, Indie oyun geliştiricilerini memnun etmiyor!
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Playstation, Indie oyun geliştiricilerini memnun etmiyor!

Playstation, Indie oyun geliştiricilerini memnun etmiyor!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bir dizi geliştirici, PlayStation mağazasında oyunların fiyatlandırılması ve yerleştirilmesi konusunda Sony'nin desteğinin eksik olduğu hakkında yorumlarda bulundu.

Bir dizi geliştirici, PlayStation mağazasında oyunların fiyatlandırılması ve yerleştirilmesi konusunda Sony'nin desteğinin eksik olduğu hakkında yorumlarda .
Twitter'da ortaya çıkan tepki dalgası ilk önce anlaşılamamış olsa da, çok sayıda bağımsız geliştirici oyunlarını satışa çıkarmak veya oyunlarını anlamlı bir şekilde PS Store'da tanıtmak istediğinde Sony'nin çok az destek sunduğunu iddia ediyor.
İlk tepki Neon Doctrine kurucu ortağı Iain Garner'dan geldi devamında Red Thread Games CEO'su Ragnar Tornquist, Hypnospace Outlaw geliştiricisi Jay Tholen ve Whitethorn Games CEO'su Matthew White'ın da tepki tweetleri görüldü.

Bazı kaynaklar, PlayStation mağazasında daha yüksek görünürlük promosyonu için 25.000 dolarlık fiyat etiketi de dahil olmak üzere Garner'ın bazı iddialarını doğruladı. (Microsoft'un da benzer bir fiyat politikası var fakat sunduğu imkanlar daha iyi)

Garner, görünüşe göre Sony'nin geliştiricileri Blog'da ve sosyal medyada yer almaya yönlendirmek için çok çaba sarf ettiğini, ancak bu promosyonların çok fazla satış getirmediğini belirtiyor.

Herhangi bir platformdaki herhangi bir oyunun iyi satıp satmayacağı tam olarak bir garanti değil, ancak birden fazla geliştiricinin Sony'nin destek eksikliğinin genel satışlarının zayıf bir yüzdesiyle nasıl doğrudan ilişkili olduğunu araştırmasıyla, Sony'nin eksik gibi göründüğünü belirtmekte fayda var.

Steam, Microsoft ve Nintendo'nun sağladığı vitrin desteğini göz önüne alırsak yakında PlayStation'ın da bir değişikliğine gittiğini görmemiz olası. Sadece 8 yıl önce PlayStation 4'ün lansman döneminde bağımsız oyunların ön plana çıktığı göz önüne alındığında, bu durum özellikle ironik görünüyor.

Kaynak: Turkmmo

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