PlayStation CEO'su şirket hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
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PlayStation CEO'su şirket hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

PlayStation CEO'su şirket hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PlayStation CEO'su Jim Ryan, TMTPost'la yaptığı röportajda şirket hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

TMTPost'a açıklamalar yapan PlayStation CEO'su Jim Ryan, geliştirme ekiplerine harika bir oyun yapmaları için ihtiyaç duydukları zamanı vermelerinin sebeplerinden bahsetti.

Ryan, PlayStation'ın felsefesi hakkında "en iyisini istiyoruz" dedi. Röportaj sırasında oyunların oluşturulması yılları alırken geliştirme ekiplerine nasıl sabırlı kalındığına dair gelen bir soruya cevap veren Ryan, şu ifadeleri kullandı: "Takımlara ihtiyaç duydukları zamanı vermek harika bir oyun yaratmak adına kilit bir nokta, biz vasat oyun istemiyoruz" dedi.

PLAYSTATION CEO JIM RYAN'IN AÇIKLAMALARI

"Beklemek ve harika bir oyun oynamak, acele etmekten ve iyi ya da oldukça iyi bir oyun oynamaktan daha iyidir. Oyuncular sadece iyi oyunları değil, en iyi oyunları hatırlar"

"Eğer bu en iyi oyunsa, oyuncular bir devam oyunu isteyebilir ve ayrıca bir devam oyunu da satın almak isteyeceklerdir, ancak hiç kimse vasat olan bir oyunla ilgilenmez. Tabii finansal sebeplerle stüdyolara belirli bir ürünü beklenen sürede teslim etmeleri için baskı yapıyoruz ancak genel olarak iyi olan ürünleri istemiyoruz, en iyisini istiyoruz."

"Onlara yaratıcılıklarını ifade etme özgürlüğü veriyoruz ve bize karşılık gelen bir geri dönüş sağlayacaklarına ve en iyi oyunları sunacaklarına inanıyoruz."

PlayStation CEO'su şirket hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Ryan, "en iyi oyun nasıl olmalı" sorusuna yönelik verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: "Oyuncuları heyecanlandırmak, adrenalini hissetmek veya mutlu ya da üzgün hissetmek gibi belirli duyguları uyandırabilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum"

"Bence en iyi oyun deneyimi, oyuncuların oyunda sürükleyici bir deneyime girmesine izin vermeli, oyuncuların oyuna tam olarak entegre olmasına ve farklı duygular yaşamasına izin vermeli."

Geçtiğimiz haftalarda Returnal geliştiricisi Housemarque ve PC bağlantı noktası stüdyo Nixxes'i satın almasıyla oyun geliştirme ekibini güçlendiren şirket, elini güçlendirmek için yeni anlaşmaların ilereyen zamanlarda geleceğini belirtti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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