PlayStation, bazı kaliteli ve eğlenceli oyunları mobil sürüme getirmeyi hedefliyor
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PlayStation, bazı kaliteli ve eğlenceli oyunları mobil sürüme getirmeyi hedefliyor

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PlayStation, bazı kaliteli ve eğlenceli oyunları mobil sürüme getirmeyi hedefliyor

PlayStation Studios'un California'daki ofisleri için yeni belgeler ortaya çıktı. Stüdyonun öne çıkan marka serileri mobil oyunlarıyla da öne çıkmayı hadefliyor.

PlayStation birkaç eğlenceli ve güzel oyunları mobil platformuna getirmeyi düşünüyor. Oyunseverleri heycanlandıran bu açıklama ise geçtiğimiz günlerde açıklandı.

PlayStation Studios'un şimdi California'daki San Mateo veya Los Angeles şehirlerindeki iş yerleri için iş ilanları stüdyonun ileriki zamandaki hedeflerine dair birkaç önemli izler veriyor. Bu iş ilanlarına göre mobil platform ile ilgilenecek yeni bir yönetici adayı arıyor. İşe kabul edilecek kişinin önümüzdeki 3-5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, şirketin mobil ürünlerinin yeni plan programını devralacak. İş prensibinde en çok üzerinde durumlası gerek madde ise şöyle:

"Playstation'ın popüler serilerini mobil cihazlara başarıyla uyarlamak için ekibinize liderlik edeceksiniz."

PlayStation'ın bilinir serileri için malesef bilindik isimler verilmemiş. Fakat satılan rakamlara bakıldığında PlayStation'ın en bilindik serileri Gran Turismo, God of War ve Uncaharted olduğunu oyunseverler biliyor. Bu da seriler olmak üzere ya da başka bazı bilindik serilerin mobil platformlara geleceğinin bir işareti.

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