PlayStation 5 Tanıtım Etkinliğinin Yeni Tarihi Duyuruldu

PlayStation 5 için geliştirilen oyunları ilk kez göreceğimiz zaman yaklaşıyor. Sony Interactive Entertainment, yaptığı duyuru ile PlayStation 5 tanıtım etkinliği için bu haftanın seçildiğini müjdeledi.

PlayStation 4 konsolunun çıkışından sonra gözlerimizi çevirdiğimiz yeni nesil konsollar ile bu yılın sonlarına doğru buluşmaya hazırlanıyoruz. Hesapta olmayan ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece, bu yılın son çeyreğinde PlayStation 5 ve Xbox Series X ile buluşacağız. Microsoft bir süredir ortalığı kasıp kavuruyor ve Sony Interactive Entertainment sessizliğini koruyordu.

PlayStation 5 Tanıtım Etkinliği Ne Zaman Düzenlenecek?

Japon teknoloji devi 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00 sıralarında başlayacak olan etkinliğin duyurusunu yapmıştı. Ancak Mayıs ayının son günlerinde George Floyd'un öldürüldüğü olay ile ABD karışmış ve birçok etkinlik de ileri tarihe atılmıştı. Bunların arasında PlayStation 5 için düzenlenecek olan tanıtım etkinliği de bulunuyordu. Bugün ise Sony Interactive Entertainment yeni tarihin duyurusunu yaptı.

Belirlenen tarih aslında Twitch üzerindeki reklamlar aracılığıyla sızdırılmıştı ama üzerinden çok geçmeden, hem sosyal medya hem de US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama ile resmiyet kazandırıldı. Eğer PlayStation 5 oyunlarının gösterileceği etkinliği kaçırmak istemiyorsanız, 11 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00 sıralarında kimselere söz vermeyin.

See you Thursday, June 11 at 1: 00pm Pacific time (9: 00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Bir saatten birazcık fazla uzun olacak yayını, resmi PlayStation sayfası, Youtube ve Twitch üzerinden 1080p 30FPS kalitesinde izlemek mümkün olacak.