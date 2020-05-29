PlayStation 5 Sunumu için Tarih Verildi
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PlayStation 5 Sunumu için Tarih Verildi

Sony Interactive Entertainment en nihayetinde PlayStation 5 için gerçekleştireceği sunumun tarihi ilan etti.

PlayStation 5 Sunumu için Tarih Verildi
29.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50

Sony Interactive Entertainment en nihayetinde PlayStation 5 için gerçekleştireceği sunumun tarihi ilan etti. Bugün yapılan duyuru ile yeni nesil konsol için satışa sunulacak olan oyunlar, 4 Haziran 2020 tarihinde gösterilecek.

Join us Thursday, June 4 at 1: 00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

PlayStation 5 hiç şüphesiz ki biz oyuncular oldukça heyecanlandırıyor. Bunda Japon teknoloji devinin gizemli davranmasının payı da oldukça yüksek. Yeni nesil konsol ile bu yılın son çeyreğinde büyük buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen teknik açıdan derinlemesine bakışın dışında DualSense ve teknik özellikler dahil birçok bilgi öğrenmiştik ama henüz işin oyun kısmına tam bir giriş yapılmamıştı. Beklenen gün ise artık çok yakında.

PlayStation 5 Sunumu Ne Zaman?

Uzun zamandır merak edilen sunum tarihi hakkında fazlaca iddia ortaya atılmıştı ve bunların birçoğu 4 Haziran 2020 tarihine işaret ediyordu ki ilk dile getiren ise VentureBeat sitesinden Jeff Grubb olmuştu. Kendisinin nokta atış yaptığını söyleyelim.

US PlayStation Blog üzerinden bir açıklama yapan Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, PlayStation 5 sunumunun 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00 sıralarında başlayacağını duyurdu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan sunumda, hem büyük çaplı hem de küçük çaplı stüdyolar tarafından geliştirilen ve yeni nesil konsolda oynayabileceğimiz oyunlara ilk bakış atılacak. Ryan tarafından söylenene göre PlayStation 5 için dünya genelindeki yenilikçi stüdyolar tarafından geliştirilmekte olan oyunlar, sektördekilerin en iyileri olacakmış.

Bir saatten birazcık uzun sürecek olan sunum, PlayStation resmi sayfasının yanı sıra Youtube ve Twitch üzerinden izleyebileceksiniz. Bununla birlikte bu sunum, planlanan PlayStation 5 sunumlarının ilki olacakmış ve ilerleyen zaman zarfında daha fazlasını görecekmişiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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