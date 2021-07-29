PlayStation 5 şimdiye kadarki en hızlı satan PlayStation konsolu oldu!

PlayStation 5, Temmuz ayı itibarıyla dünya çapında 10 milyondan fazla satış gerçekleştirerek, tarihin en hızlı satan PlayStation konsolu olmayı başardı.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, dokunsal geri bildirim ve SSD depolama dahil olmak üzere, heyecan verici Spider-Man: Miles Morales ve Ratches And Clank: Rift Apart gibi yapımlarıyla birlikte 2020 Kasım ayında piyasaya sürüldü.

ABD TARİHİNİN EN HIZLI SATAN KONSOLU OLDU!

PS5 için satış rakamları, 2020'nin sonunda bile 4,5 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşmıştı. Bu çizgi, yeni yılda da devam etti ve konsol, Xbox Series X'i geride bırakmayı başardı. PlayStation 5'in, Nisan ayına kadar ABD tarihinin en hızlı satan konsolu olduğu duyurulmuştu. Nitekim, Nintendo Switch Şubat ve Mart ayınlarında PS5'ten daha fazla satmayı başarırken, Sony'nin "Konsol Savaşları" adı altında yeni nesil PlayStation 5 konsolunun tarih yazdığını söylenebilir.

Sony Interactive Entertainment , PlayStation 5'in dokuz ayda dünya çapında 10 milyondan fazla sattığını ve bu sayede konsolun tarihin en hızlı satan PlayStation konsolu haline geldiğini duyurdu. Sony, PS5'in bu dönüm noktasına ulaşmasına yardım eden müşterilerine destekleri için teşekkür etti.

Sony, Ürün Geliştirme ekibinin sistemi oluşturmak için harcadıkları sıkı çalışmalardan bahsetti ve Horizon Forbidden West ve Santa Monica Studios'unGod Of War devamı gibi geliştirme aşamasında olan oyunlarına yönelik heyecanını dile getirdi.

PlayStation 5, COVID-19 pandemi döneminde üretim kıtlığı sebebiyle birçok sorunları karşı karşıya kalmıştı. Ancak Sony, PS 5'in yüksek talebini karşılamak için yaz boyunca üretim kapasitesini artırarak bu zorluğun üstesinde geldi.