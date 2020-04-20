PlayStation 5 Satışları Hakkında Büyük İddia Hem yapım süreci hem de fiyatının açıklaması ile tartışmaların odağında olan PlayStation 5 satışları hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı.

Hem yapım süreci hem de fiyatının açıklaması ile tartışmaların odağında olan PlayStation 5 satışları hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Şirketin en üst kademesi konu ile ilgili isteklerini dile getirdi. İşte PlayStation 5 ile ilgili büyük beklenti.

Neredeyse her gün Koronavirüs ile yatıp yine onunla kalkıyoruz. Dünya gündeminden çok uzak olanlar bile bu virüs salgını ile ilgili mutlaka her gün haber alıyor. Bu nedenle şimdiki gelişmeleri virüs salgınından bağımsız düşünmek imkansız. Özellikle de bu konu Sony gibi bir teknoloji devini ilgilendiriyorsa mutlaka virüs etkisi yoğun olacaktır. Bu salgının en çok etkilediği alanlardan birisi de PlayStation satışları oldu. Ancak PlayStation tutkunlarının yüzünü güldürecek bir açıklama da geldi.

PlayStation 5 satışları tüm dünyada ve aynı anda

Sony Başkanı Jim Ryan, PlayStation 5 hakkında çok önemli bir isteğini dile getirdi. Eğer onun isteği gerçekleşirse, birçok PlayStation tutkunu oyun konsollarına çok daha kısa bir sürede erişecek. Jim Ryan, PlayStation 5 modellerinin tüm dünyada ve aynı anda satışa sunulmasını istiyor.

Büyük virüs salgını nedeniyle dünyanın büyük bir çoğunluğu adeta kendisini eve hapsetti ve mağazalara kapandı. Bu nedenle satışlar yapılırken genellikle birkaç ay sonrası hedef olarak gösteriliyor. Ancak Sony başkanı tarafından da dile getirildiği gibi PlayStation 5 modelinin satışları tüm dünyada ve aynı anda yapılabilir.

Sony şimdilik kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Ancak üst yönetimden gelen bilgiler doğruysa, muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu ürünün satışları gerçekleşebilir. Ayrıca sadece belirli ülkelerde değil dünya üzerindeki bütün ülkelerde satışa başlanacak. Sony tarafından atılacak bu adım ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.