PlayStation 5, satışa çıktığı ilk çeyrekte 4,5 milyon satış gerçekleştirdi

Yapılan analizler, PlayStation 5'in satışa çıktığı ilk çeyrekte 4,5 milyon adet satış sayısına ulaştığını gösteriyor. Aynı zamanda çıkan PlayStation oyunlarının satışı ise 18 milyonu geçmiş durumda.

Oyun sektörünü ilgilendiren bilgiler paylaşan Niko Partners'in baş analisti Daniel Ahmad, yeni çıkan oyun konsolu PlayStation 5'in satış rakamlarıyla ilgili sayıları paylaştı. Yapılan açıklamada, tarihin en çok satan ikinci oyun konsolu olan PlayStation 4'ün altında kalınmadığı vurgulandı.

Daniel Ahmad tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sony tarafından Kasım ayında çıkışı yapılanPlayStation 5'in, 4,5 milyon adetinde satışı gerçekleştirildi. Sony bu başarısıyla bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 40 artış gerçekleştirerek, 8,43 milyar gelir elde etmiş durumda.

PS5'İN ÇIKIŞINDAN SONRA 1,4 MİLYONLUK PS4 SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

2020 yılının 4. çeyreğinde bile Sony, toplamda 18,4 milyon birinci parti oyun satışı gerçekleştirdi. Bu çeyrekteki gerçekleştirdiği satışta en fazla talep edilen oyun, 4,1 milyon kopya ileMarvel's Spider-Man: Miles Morales oldu. Ayrıca Sony'nin 114 milyon PSN abonesi bulunuyor.

PlayStation 5'in çıkmasına rağmen, PS4 satışları azalarak da olsa devam ediyor. 2020 yılında toplam 6,2 milyon PlayStation 4 satıldığı belirtiliyor.