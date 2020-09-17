PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak? PlayStation 5 (PS5) özellikleri neler?
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PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak? PlayStation 5 (PS5) özellikleri neler?

Birçok kişinin merakla beklediği oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu. PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak? PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? PlayStation 5 (PS5) özellikleri neler?

PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak? PlayStation 5 (PS5) özellikleri neler?
17.09.2020 07:58 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:02

Oyun severlerin büyük merakla beklediği PlayStation 5 (PS5) çıktı. Satışı tüm dünyada 19 Kasım'da gerçekleşecek. Peki, PlayStation 5 (PS5) özelliklerineler? PlayStation 5 (PS5? fiyatı n e kadar?

PLAYSTATION 5 (PS5) FİYATI NE KADAR?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyonu ise 499 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak.

PLAYSTATION 5 (PS5) ÖZELLİKLERİ NELER?

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'deki satış fiyatı da yaklaşık olarak belli olan PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

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