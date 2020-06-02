PlayStation 5 Oyunlarının Tanıtım Etkinliği Ertelendi Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 oyunları için bu haftaya planladığı tanıtım etkinliğini erteledi.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 oyunları için bu haftaya planladığı tanıtım etkinliğini erteledi. Japon teknoloji devi henüz yeni bir tarih duyurusunda bulunmuş değil.

Yeni nesil PlayStation için geliştirilmekte olan oyunların ne zaman tanıtılacağı merak ediliyordu. Zaman içerisinde birçok iddia ve söylenti ortaya atılmış olsa da,yakın bir zaman öncesine kadar net bir tarih verilmemişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, US PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklama ile beklenen etkinliğin 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00 sıralarında başlayacağının müjdesini vermişti. Bir saatten biraz daha uzun sürecek olan bu etkinlik sırasında konsola çıkacak olan oyunları ilk kez görecektik. Ancak bu tarihin geçerliliği artık kalmadı.

PlayStation 5 Oyunları Bu Hafta Tanıtılmayacak

Geçtiğimiz hafta siyahi George Floyd, Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada yüzüstü yatarken Derek Chauvin isimli beyaz bir polisin diziyle boğazına yedi dakika boyunca baskı yapması sonucunda nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu cinayetten dolayı ülke ayağa kalkmış ve Black Lives Matter protestoları başlamıştı. Protestolar devam ederken ve dünyanın dört bir yanından tepkiler yağarken, Floyd'un cenazesi töreni 4 Haziran 2020 Perşembe günü yapılacak. Bu tarih aynı zamanda PlayStation 5 için gerçekleştirilecek olan oyun tanıtımlarının etkinlik tarihiydi. Gün içerisinde protestolara destek veren bir paylaşımda bulunan Japon teknoloji devi, sonrasında da büyük etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

PlayStation Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sony Interactive Entertainment, "4 Haziran için programladığımız PlayStation 5 etkinliğini ertelemeye karar verdik. Dünya genelindeki oyuncuların PS5 oyunlarını görmek için heyecanlandıklarını biliyor olsak da, şu anda kutlamanın zamanı olmadığını hissediyor ve şimdilik, geride durmayı ve daha önemli seslerin duyulmasını istiyoruz." yorumunda bulundu.

pic.twitter.com/ZAY8StN0EU

— PlayStation (@PlayStation) June 1, 2020

Sony Interactive Entertainment, etkinlik için henüz yeni bir tarih belirlemiş değil. Ancak yakın bir zamanda belirlenmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Yeni bir gelişme olduğu zaman sizi haberdar edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.