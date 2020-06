PlayStation 5 Oyunlarının Maliyetleri Artış Gösterebilir PlayStation 5 oyunlarının maliyetleri mevcut ve geçmiş nesillerdeki oyunlara göre daha fazla olabilir. Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, önemli bir konuya dikkat çekti.

Yeni nesil konsolların çıkışı ile oyunlarda yine görsel anlamda bir devrim yaşanacak ki bunun ön gösterimini, Epic Games tarafından duyurulan Unreal Engine 5 grafik motorunun tanımındaki Lumen in the Land of Nanite ile görmüştük. Atmosfer, kaplamalar ve kullanılan renk paleti ile gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz kalitede görsellik ile ağzımızın suyunu akıtmayı başarmıştı. Ancak her şeyin bir de bedeli vardır.

Her yeni nesilde konsollar teknolojik anlamda çok daha fazla gelişiyor ve bunun da oyunlardaki etkisini görebiliyoruz. Gelişmiş animasyonlar, modellemeler ve çevre tasarımları derken her bir sonraki nesilde çok daha gerçekçi dünyalar ile karşılaşmamız kaçınılmaz oluyor. Haliyle bizler de her daim daha iyisini görmek istiyoruz ki geliştiriciler de bu isteğimize cevap verebilmek için her daim son teknolojiyi kullanmaya çalışıyorlar ama bu da artan maliyetleri beraberinde getiriyor. Yeni nesil de bundan farklı olmayacak.

PlayStation 5 Oyunlarının Maliyetlerinde Artış Bekleniyor

Games Industry, Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında da Unreal Engine 5 duyurusuna da değinildi. Ryan tarafından söylenene bakılırsa Lumen in the Land of Nanite tanıtımındaki gibi yüksek kaliteli görselliğin ucuz olmayacağını ve AAA oyunların geliştirme ücretinde artışın olacağını söylüyor.

"Daha ilginç ve gerçek gibi görünmesi için işin görsellik tarafını mümkün kılan teknolojiyi devam ettirmenin, daha fazla emek ve sermaye gerektireceğini düşünüyorum. Muhtemelen üretim bütçede artış olacaktır." Ne var ki devasa bir artışın olması beklenmiyor.

Hatırlayacağınız üzere Japon teknoloji devi önceki nesillere göre artık daha hızlı bir geçişin olmasını istediğini dile getirmişti. Ryan buna bir kez daha dikkat çekerek bu sayede, verdiği emek karşılığında para kazanmak isteyen geliştiriciler için verimli bir sistemin kurulabileceğini düşünüyor. "Eğer geliştirme masraflarındaki olası artışa ayak uydurabilirsek, o zaman sektör yoluna devam edebilir."