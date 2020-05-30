PlayStation 5 Oyunları PlayStation 4'te Oynanacak Mı? Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 için geliştirilen oyunları PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşturmayı planlamıyor.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 için geliştirilen oyunları PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşturmayı planlamıyor. Japon teknoloji devi farklı bir yoldan gidiyor.

Microsoft Xbox Series X için yaptığı tanıtımlarda, konsolun çıkışını takiben iki sene boyunca satışa sunulacak oyunların Xbox One kullanıcılarıyla da buluşturulacağını müjdelemişti. Bu, Senua's Saga: Hellblade 2, Grounded ve Halo Infinite gibi oyunları mevcut nesilde de oynayabileceğimiz anlamına geliyor.

Hal böyle olunca, ister istemez Sony Interactive Entertainment cephesinde durumun ne merkezde olduğu merak ediliyordu. Japon teknoloji devi de aynı yoldan gidecek mi? Ne yazık ki bu sorunun cevabı olumsuz oldu.

PlayStation 5 Oyunları PlayStation 4 Üzerinde Oynanamayacak

Games Industry tarafından yapılan bir röportajda konuşan Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, sadece PlayStation 5 için satışa sunulacak olan oyunlar geliştirmeyi planladıklarını söyledi: "İnanıyoruz ki yeni nesil bir konsol yaratmak için çaba sarf ettiğinizde, önceki nesilde olmayan özellikleri ve yararları olmalıdır. ve bu, bizim bakış açımıza göre, insanlar bu özelliklerden en iyi şekilde faydalanabilen oyunlar yapmalıdırlar."

Ryan sözlerinin devamında ise "PlayStation topluluğuna sadece PlayStation 5 üzerinde gerçekten keyif verici olabilecek yeni, farklı bir şey sunmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz." yorumunda bulundu.

Buradan anlayacağımız üzere The Game Awards 2019 şovunda duyurulmuş olan Godfall oyununun PlayStation 4 versiyonunu görmek mümkün olmayacak. 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00 sıralarında başlayacak olan PlayStation 5 sunumunda listeye yeni oyunların ekleneceğine şüphe yok.