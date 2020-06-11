PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak? PlayStation 5 fiyatı ne olacak? PlayStation 5 özellikleri neler? Konsol oyuncularının uzun zamandır beklediği, 4 Haziran'da yapılması planlanan lansman gününü geldi. PS5 lansmanı pandemi nedeniyle internet üzerinden kayıt şeklinde yapılacak. Peki PS5 tanıtımı ne zaman? PlayStation 5 özellikleri neler? İşte PS5 ile ilgili tüm detaylar...

PLAYSTATION 5 LANSMANI NE ZAMAN? 4 Haziran'da yapılması planlanan Sony'nin PlayStation 5 lansmanı bugün gerçekleştirilecek. PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.PS5 etkinliğini Twitch veya YouTube'dan takip edilebilecek. PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK? PlayStation 5 fiyatı için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak genel tahminlerin PlayStation 5'in ABD fiyatının 500 dolar civarında olması yönünde. PlayStation 5 fiyatı, bugün gerçekleşecek lansmanda kesinleşecek. PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ Sony, daha önce kamuoyu ile paylaştığı bazı özelliklerin yanı sıra PS5, PS4'e geriye dönük uyumlu olacak. Bunun yanında fiziksel olarak disk alanı yer almaya devam edecek. İşte PlayStation 5'in öne çıkan özellikleri: İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU 2.23 GHz GPU mimarisi: Özel RDNA 2 Bellek: 16 GB GDDR6/ 256 bit Dahili depolama: 825 GB SSD IO: 5.55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış) Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu Harici depolama: USB HDD desteği Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü