PlayStation 5 kırıldı, hata ayıklama modu etkinleştirildi

Andy Nguyen, perakende bir Playstation 5 konsolunda hata ayıklama modunu başarıyla etkinleştirdiğini açıkladı. Bu, konsolun belleğinin kırıldığı ve PS5'in lisannsız .pkg dosyalarını yüklenmesine izin vermek için jailbreak yapılabileceği anlamına gelir.

Nguyen, Sony'nin güvenlik açıklarını tespit etmesine yardımcı olurken aynı zamanda korumaya katkıda bulunan beyaz şapkalı bir hacker olarak bilinir.

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"Theflow0" ve "TheOfficialFloW" olarak da bilinen tanınmış PlayStation modder ve Google güvenlik mühendisi Andy Nguyen, bugün PlayStation 5'in konsol güvenliğini kırdığını açıkladı. Nguyen, PlayStation 5'in ayarlar menüsünün Twitter üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı, özellikle hata ayıklama ayarlarına erişme seçeneği vardı - normalde sistemin ayarlarında bulunmayan bir seçenek.

Andy "Theflow0" Nguyen'in PS5'in ürün yazılımını nasıl kırdığını ortaya çıkarmak gibi bir planı yok ve büyük olasılıkla Sony'ye güvenlik ihlalini bildirmiş olabilir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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