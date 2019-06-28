PlayStation 5'in PS4'ten 4 Kat Daha Güçlü Olacağını Gösteren Benchmark Skoru

Son ortaya çıkan bilgilerin ışığında PlayStation 5'in PlayStation 4'e oranla 4 kat daha güçlü olacağı ve Nvidia GeForce RTX 2070'li bir oyun bilgisayarı performansı sunacağı belirtildi.

PlayStation 5'e ait olduğu iddia edilen bir benchmark sonucu ortaya çıktı. 3DMark Fire Strike testinden gelen ortalama skora bakıldığı zaman PlayStation 5'in 20.000 puanlık bir sonuç aldığı görülüyor. Sony'nin yeni oyun konsolunun 5.000 puan alan PlayStation 4'ten 4 kat daha güçlü olduğu kanıtlanırken aynı testten 22.170 alan Nvidia GeForce RTX 2070 ile de benzer bir performans sunduğu belirtildi.

Cihazların bilgilerini tanıtımlarından önce ortaya çıkaran Twitter kullanıcısı APISAK tarafından açıklanan bilgilerde 'Gonzalo' isimli bir kartı görmek mümkün. NotebookCheck'in haberine göre PlayStation 5'te kullanılan AMD grafik kartının kod adının da 'Gonzalo' olduğu biliniyor.

PlayStation 5'in tanıtımına hâlâ uzun bir süre olduğu için bu testin yalnızca Sony tarafından yapılan üretim öncesi bir test olduğunu ve geliştirilebileceğini söyleyebiliriz.