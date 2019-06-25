PlayStation 5 ile Işın İzleme Teknolojisi Standart Hale Gelecek

Şu an için PlayStation 5 ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı olsa da resmi tanıtım öncesinde Sony, konsolla ilgili birçok özelliği ortaya çıkardı. Bu etkileyici özelliklerin arasında AMD'nin Navi Zen 2 işlemcisinin yanı sıra ışın izleme teknolojisi de bulunuyor.

SomaSim'in ortak kurucusu Matthew Viglione, PlayStation 5'in Zen 2 işlemcisinin yalnızca ışın izleme teknolojisine odaklanacağını belirtti. GamingBolt'a röportaj veren Viglione, ışın izleme teknolojisinin lens yansıması kadar yaygın şekilde kullanılacağını belirtti. Viglione, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni teknolojiyle birlikte her yerde yansımalar olacak. Işın izleme teknolojisi, yeni konsol neslinin lens yansıması olacak."

Platformlar arası oyun teknolojisi hakkında da bir açıklama yapan Viglione, bu seçeneğin birçok oyun geliştiricisi tarafından tercih edildiğini ancak konsol geliştiricilerinin buna fazla müsaade etmediğini belirtti.