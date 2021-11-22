PlayStation 5 İçin Resmi Ön Yüzeyler Yakında Satışa Sunulabilir

Sony'nin yakın zamanda onaylanan bir patent başvurusuna göre, Playstation 5 için resmi ön yüzeyler yakında piyasaya sürülebilir.

OPAttack tarafından fark edilen, Sony'nin 2020'nin Kasım ayında başvurduğu ve 16 Kasım 2021 itibariyle onaylanan bir patent başvurusu "bir elektronik cihaz için ön yüzey" ismini taşıyor ve PS5'in dış tasarımını gösteriyor.

Söz konusu patent başvurusunda ayrıca "bir elektronik cihazın dış yüzeyi için dekoratif tasarım" ifadesi geçiyor. Sayfada doğrudan PlayStation 5'in ön yüzeylerine ait olduğuna dair bir bilgi yer almamakla birlikte, belirtilen tasarımı PlayStation 5'in söküp takılabilen olan dış kapakları için farklı renklerde ve dekorlarda ürünlere atıfta bulunuyor olabilir.

PlayStation 5'in sökülebilen dış yüzeyleri için şu anda resmi ürün satışı bulunmuyor. Alternatif olarak Dbrand isimli bir üçüncü parti firma tarafından üretilip satılan siyah renkte ve "Darkplates" isimli PS5 dış kapakları bulunuyor. Hatta Sony bu firmaya ihtarda bulunmuş ve söz konusu ürünün satışını durdurmaması halinde Dbrand'i mahkemeye vereceğini belirtmişti.

Firma bu gelişme sonrasında Darkplates'lerin satışını sonlandırsa da, daha sonrasında sürpriz bir şekilde "Darkplates 2.0" adlı yeni bir ürünü üç farklı renkle piyasaya sürmüştü. İkinci versiyonda PS5'in orijinal dış yüzey tasarımının aksine fan delikleri bulunuyor. Dbrand bu farklılık sayesinde davalık olmayacağını iddia etmiş ve Sony'nin PlayStation 5'in 2020'nin Kasım ayındaki çıkışını takiben aylar boyunca PS5 dış kapakları için patent sahibi olarak gözükmediğini öne sürmüştü.

Eğer Sony'nin birkaç gün önce onaylanan patent başvurusu PlayStation 5 için resmi ön yüzeyler adınaysa iki firma arasındaki gerilimin nasıl devam edeceğini bekleyip göreceğiz.

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