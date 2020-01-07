PlayStation 5'i piyasaya sürmesi beklenen Sony'den CES 2020'de elektrikli otomobil sürprizi

07.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:31

Japon teknoloji devi Sony, Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2020'de elektrikli otomobil modelini tanıttı.



Firma, S-Vision adlı otomobilini Bosch, Continental, Genetex, BlackBerry ve Nvidia gibi önemli firmalarla iş birliği yaparak ürettiğini açıklarken, prototip aşamada olan modelin seri üretime geçeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Euronews.com'da Görüntüle