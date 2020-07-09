PlayStation 5 Geriye Uyumluluğu Eski Konsolları Kapsayabilir
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PlayStation 5 Geriye Uyumluluğu Eski Konsolları Kapsayabilir

Sony Interactive Entertainment henüz PlayStation 5 geriye uyumluluğu hakkında net bir açıklama yapmış değil.

PlayStation 5 Geriye Uyumluluğu Eski Konsolları Kapsayabilir
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

Sony Interactive Entertainment henüz PlayStation 5 geriye uyumluluğu hakkında net bir açıklama yapmış değil. Ancak ortaya çıkan bir patent, eski konsolların da oyunlarını oynamak isteyenlerin yüreğine su serpebilir.

Sabırsızlıkla çıkışını beklediğimiz PlayStation 5 ile kavuşmaya doğru her geçen ay biraz daha yaklaşıyoruz. Sony Interactive Entertainment, yeni nesil konsolun tanıtımlarına birazcık geç başlamış olsa da geride bıraktığımız aylarda hem teknik hem de hem de oynayacağımız oyunlar açısından önemli sunumlar gerçekleştirmişti. Ne var ki halen bilmediğimiz ve henüz netlik kazandırılmamış bazı konular var. Bunlardan bir tanesi de geriye uyumluluk desteği oluyor.

Mark Cerny tarafından gerçekleştirilen teknik sunumda, PlayStation 5 konsolunun PlayStation 4 oyunlarıyla uyumlu olacağı söylenmişti. Bu sunum sonrasında yapılan yeni açıklamalar ile binlerce PlayStation 4 oyununun ilk günden oynanabilir olacağı belirtilmişti. Ancak henüz önceki nesil PlayStation konsollarının oyunlarıyla uyumluluk olup olmayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyordu. Bugün ortaya çıkan bir patent, konu ile ilgili ilk ipucu verdi.

PlayStation 5 Geriye Uyumluluğu Nasıl Olacak?

Twitter kullanıcısı Renka_schedule, hesabı üzerinden bir patent görseli paylaştı. Açıklama kısmı tercüme edildiğinde ise çok sayıda PlayStation 1, PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyununun bulut oyun kütüphanesi aracılığıyla depolanıp oynanabileceği dair bir bilgi ortaya çıkıyor. Dahası ise bu oyunlar, her bir konsolun işletim sistemini taklit edebilen sanal bir makine üzerinde çalıştırılabilecekmiş.

Aynı kullanıcı tarafından başka bir patent ile alakalı paylaşılan ek bir bilgiye göre de, istediğimiz takdirde oynanış kayıtları alıp da Bulut üzerinden arkadaşlarımız ile paylaşabilecekmişiz. Bunu da DualSense üzerindeki CREATE düğmesi ile yapabileceğimize şüphe yok.

Her zaman olduğu gibi bu patent görselini de resmi açıklama gelene kadar söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Ancak PlayStation 5 konsolunun önceki nesil PlayStation konsollarının oyunlarını da destekleyeceği birçok kez gündeme getirilmişti. Ne var ki halen bir bilinmezlik söz konusu. Bakalım Sony Interactive Entertainment Xbox Series X'teki gibi bir geriye uyumluluk isteyen oyuncuları sevindirecek mi?

Kaynak: Tamindir

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