PlayStation 5 Fiyatı Sızdırıldı: Görenler Şaşırıyor
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PlayStation 5 Fiyatı Sızdırıldı: Görenler Şaşırıyor

Tanıtımına saatler kalan PlayStation 5'in fiyatı hakkında yeni bir sızıntı geldi. Sony PlayStation 5 fiyatı netleşiyor. Gelin hep beraber Playstation 5 fiyatı hakkında sızdırlan bilgilere göz atalım.

PlayStation 5 Fiyatı Sızdırıldı: Görenler Şaşırıyor
11.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:53

Tanıtımına saatler kalan PlayStation 5'in fiyatı hakkında yeni bir sızıntı geldi. Sony PlayStation 5 fiyatı netleşiyor. Gelin hep beraber Playstation 5 fiyatı hakkında sızdırlan bilgilere göz atalım.

PlayStation 5 Fiyatı Ortaya Çıktı

2 TB depolama alanına sahip olan PlayStation 5'in AmazonUK'deki fiyatının 599,99 İngiliz Sterlini olduğu ortaya çıktı. PS5 hakkında Amazon'da hiçbir bağlantı yayınlanmadı, ancak birisi görünüşe göre sipariş verebildi. Hemen aşağıdan Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göz atabilirsiniz.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020

599,99 İngiliz Sterlini şu anki kur ile hesaplandığında 5.173 Türk Lirası'na tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. PS5 resmi olarak 11 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23: 00'da başlayacak olan etkinlikte tanıtılacak.

PlayStation 5, 16GB GDDR6 RAM ve çzel yüksek hızlı 825GB SSD ile birlikte gelebilir. Cihazın özellikleri ve fiyatı düzenlenecek olan etkinlikte gün yüzüne çıkacak. PS5 hakkında hazırladığımız blog yazımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun Godfall olmuştu. PS5 tanıtıldıktan hemen sonra tüm teknik detaylar ve fiyat bilgisi sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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