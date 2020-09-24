PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 vergisiz ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Sony tarafından üretilen PS5 yeni nesil konsolu fiyatının belli olmasıyla PS 5 Türkiye fiyatı çok konuşulan konulardan oldu. PS5 özellikleri neler? PS5 oyunları neler? PS5 aksesuar uyumluluğu, PS5 ile uyumlu PS aksesuarları neler?