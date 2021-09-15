PlayStation 5'e sistem yazılımı güncellemesi geliyor - Haberler
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PlayStation 5'e sistem yazılımı güncellemesi geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation 5'e sistem yazılımı güncellemesi geliyor

PS5'e gelecek güncelleme ile yeni UX özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, dahili TV hoparlörleri için 3D Ses ve M.2 SSD depolama güncellemesini içeriyor.

Playstation 5'e gelecek sistem yazılımı güncellemesi dünya çapında tüm PS5 sahiplerine dünya çapında gelecek olan güncelleme, PS5 konsol deneyiminde çeşitli geliştirmelerin yanı sıra dahili TV hoparlörleri için 3D ses desteği içerir. Ayrıca, PS5 oyuncularının PS5 oyunlarını, PS4 oyunlarını ve medya uygulamalarını doğrudan genişletilmiş yüksek hızlı depolamadan depolamasını ve oynamasını sağlayan M.2 SSD depolama genişletme özelliğine sahiptir.

Ayrıca, bugünden itibaren mobil ağlar üzerinden PS Remote Play desteği ve önümüzdeki Perşembe, 23 Eylül'den itibaren PS App'te Ekran Paylaşma yayınlarını görüntüleme özelliği de ekleniyor.

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PLAYSTATION 5 EYLÜL AYI GÜNCELLEMESİ

  • PS5 UX GELİŞTİRMELERİ
  • YENİ OYUN VE SOSYAL DENEYİM ÖZELLEŞTİRMELERİ
  • TV DAHİLİ HOPARLÖRLERİ İÇİN 3D SES DESTEĞİ
  • M.2 SSD DEPOLAMA GENİŞLETMESİ
  • PS UZAKTAN OYNATMA UYGULAMASI
  • PS UYGULAMASI GELİŞTİRMELERİ

Güncelleme hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: PlayStation 5'e sistem yazılımı güncellemesi geliyor - Haberler
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