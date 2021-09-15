PlayStation 5'e sistem yazılımı güncellemesi geliyor

Playstation 5'e gelecek sistem yazılımı güncellemesi dünya çapında tüm PS5 sahiplerine dünya çapında gelecek olan güncelleme, PS5 konsol deneyiminde çeşitli geliştirmelerin yanı sıra dahili TV hoparlörleri için 3D ses desteği içerir. Ayrıca, PS5 oyuncularının PS5 oyunlarını, PS4 oyunlarını ve medya uygulamalarını doğrudan genişletilmiş yüksek hızlı depolamadan depolamasını ve oynamasını sağlayan M.2 SSD depolama genişletme özelliğine sahiptir.

Ayrıca, bugünden itibaren mobil ağlar üzerinden PS Remote Play desteği ve önümüzdeki Perşembe, 23 Eylül'den itibaren PS App'te Ekran Paylaşma yayınlarını görüntüleme özelliği de ekleniyor.

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PLAYSTATION 5 EYLÜL AYI GÜNCELLEMESİ

PS5 UX GELİŞTİRMELERİ

YENİ OYUN VE SOSYAL DENEYİM ÖZELLEŞTİRMELERİ

TV DAHİLİ HOPARLÖRLERİ İÇİN 3D SES DESTEĞİ

M.2 SSD DEPOLAMA GENİŞLETMESİ

PS UZAKTAN OYNATMA UYGULAMASI

PS UYGULAMASI GELİŞTİRMELERİ

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