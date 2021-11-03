PlayStation 5 CMOS Pil Sorunu Son Güncelleme ile Çözüldü

Oyunların oynanmasını engelleyen Playstation 5 CMOS pil sorunu son sistem güncellemesi ile ortadan kalktı.

Hikikomori Media adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan analiz videosuna göre, PlayStation 5'te yer alan CMOS pilin bozulması sonrası oyunların oynanamaz hale gelmesi sorunu Sony tarafından büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu.

Söz konusu analiz videosunda, konsol içerisinde bulunan CMOS pilinin bozulmasını test etmek amacıyla bu pil konsoldan sökülüyor. Daha sonrasında satın alınan kutulu ve dijital oyunlar PS5 üzerinden çalıştırılıyor ve herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ancak PlayStation Plus aracılığıyla elde edilen oyunlar çalışmıyor. Bunun nedeni ise bu oyunların lisanslarının online bir doğrulama gerektirmesi.

CMOS pili hem Playstation 4 hem de PlayStation 5 konsolunda yer alıyor. Bu pil, konsolun tarih ve saatini uzaktaki bir sunucu ile otomatik olarak senkronize hale getirerek kullanıcının sahip olduğu oyunları oynayabilecek durumda olduğunu doğruluyor.

CMOS pilin bozulması veya konsoldan sökülmesi durumunda, kullanıcı bir oyunu başlatmak istediğinde sistem kullanıcıya tarih ve saati elle girmesi gerektiğini belirtiyor ve daha sonra tarih ve saati internet bağlantısı ile doğrulamaya çalışıyor. Bu süreç, Sony'nin PlayStation Network sunucularında bir problem olduğunda veya sunucular gelecekte kapatıldığında sahip olunan tüm dijital ve diskli oyunların başlatılamaması yani bu oyunlara erişilememesi anlamına geliyordu. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geçerli olan bu CMOS pil sorunu kısaca "CBOMB" şeklinde isimlendirilmişti.

PS4 CMOS Pil Sorunu Son Sistem Güncellemesi ile Çözüldü

Sony eylül ayında PS4 için yayınladığı 9.00 sistem güncellemesi ile bu sorunu ortadan kaldırmış, CMOS pilin PS4'ten kaldırılması veya bozulması durumunda oyunların oynanabilmesini sağlamıştı. Ancak PS5 için aynı sorun devam etmekteydi. Hikikomori Media'nın analiz videosu, PS5 için yayınlanan son sistem güncellemesinin ardından söz konusu sorunun bu konsol için de ortadan kalktığını ortaya koyuyor. Ancak PS Plus oyunlarının online lisans doğrulaması gerektirmesi nedeniyle CMOS pilin bozulması durumunda sadece bu oyunların oynanamaz halde kalmaya devam ettiği belirtiliyor.

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