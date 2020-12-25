PlayStation 5, bugün Amazon.com.tr'de satışa çıkıyor

Amazon.com.tr, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in sınırlı sayıda stoklarla bugün satışa sunulduğunu duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr müşterileri, yeni yıl öncesinde ister kendileri ister sevdikleri için Playstation 5 satın alma şansına sahip olabilecek.

Uzun süredir beklenen oyun konsolu; gelişmiş tetik hissine sahip DualSense oyun kolu, 120 fps'e kadar video çıkışı sağlayan 4K çözünürlüğü, 4K UHD Blu-ray oynatıcısı, özel üretim AMD Zen 2 CPU @ 3.5 GHz işlemcisi, AMD RDNA 2 grafik kartı ve 16GB DDR6 RAM hafızası ile kullanıcılarına eşsiz bir oyun tecrübesi imkanı tanıyor.

Playstation 5, aynı zamanda PS Plus Collection ile PS4 oyunlarını oynama şansı ve yeni hızlandırılmış arayüzü ile çok daha hızlı yükleme zamanlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu