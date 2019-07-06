PlayStation 4 ya da Xbox One Kolunu iPhone'larda Nasıl Kullanırsınız?

Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde duyurduğu en önemli iOS 13 ve iPadOS 13 özelliklerinden biri, PlayStation 4 ve Xbox One kollarının artık iPhone ve iPad cihazlarıyla da uyumlu olacağıydı. Her iki sürüm de henüz yayınlanmamış olsa da beta sürümlere geçerek bu özelliğe kavuşabilirsiniz. Tabii ki beta sürümlerin çeşitli yazılımsal hatalar barındırdığını ve ana cihazınıza kurmamanız gerektiğini de ekleyelim.

Eğer iOS 13 veya iPadOS 13'ün beta sürümlerini kullanmaya başladıysanız, bu oyun kollarını cihazınızla eşleştirebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyelim: PS4 veya Xbox One kolunu Apple cihazınıza bağlamak için bu konsollardan herhangi birine sahip olmak zorunda değilsiniz. Sadece kol sahibi olmanız yeterli. PlayStation 4'ün Dualshock 4 kolları ve Xbox One S Controller'ın fiyatları da 300-350 TL seviyelerinde. İlk nesil Xbox One'ın kontrolcüsü ise maalesef Bluetooth desteğine sahip olmadığı için Apple cihazlarıyla uyumlu değil.

İOS 13'ün nasıl yüklendiğini görmek için tıklayın.

?PS4 kolu Apple cihazıyla nasıl eşleştirilir?

Cihazınızın ayarlar bölümüne girin ve Bluetooth'u açın.



PS4 kolunuzda PlayStation ve Share butonlarına aynı anda birkaç saniye basılı tutun. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirilmeye hazır olduğu anlamına gelir.



iPhone veya iPad'inize geri dönün ve Bluetooth sekmesinde "Diğer Cihazlar" kısmında yer alan kontrolcüyü bulun ve eşleştirin.

Xbox One kolu Apple cihazıyla nasıl eşleştirilir?

Aynı şekilde ayarlar kısmından Bluetooth bölümüne girin.



Xbox One kolunuzun orta kısmında yer alan Xbox butonuna basın ve cihazı açın.



Kontrolcüde bulunan Connect butonuna üç saniye basılı tutun.



Apple cihazınızda "Diğer Cihazlar" kısmında göreceğiniz Xbox One kolunu seçin ve eşleştirmeyi tamamlayın.

iOS 13 veya iPadOS 13 yüklü cihazınızı oyun kollarıyla eşleştirmek işte bu kadar basit. Daha önce de dediğimiz gibi beta sürüm yükleyerek bu özelliklere erişebilirsiniz ancak en sağlıklısı eylül ayını bekleyip stabil sürümlere geçiş yapmak.