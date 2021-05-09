Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!
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Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!

Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Peki, Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!

TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Peki, Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!

PLAYOFF'A YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Haftaya 70 puanla giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1, aynı puanla 2. sırada giren Giresunspor ise yine deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçerek Süper Lig biletlerini aldı. Haftaya 2. sırada başlayan ve rakiplerinin kaybını bekleyen Samsunspor ise Adanaspor'u 2-0 yenerek 70 puanla sezonu 3. tamamladı ve playoff mücadelesinin içinde kaldı.

PLAYOFF EŞLEŞMELERİ

Süper Lig iddiası için Play-Off oynayacak Samsunspor'un rakibi Altınordu oldu. Samsunspor ile Altınordu arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü Samsun'da oynanacak. Bir diğer play-off maçında da Altay'ın rakibi İstanbulspor oldu.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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