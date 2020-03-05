Playmobil Filmi
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Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor.
Yönetmen: Lino DiSalvo
Senaryo: Lino DiSalvo, Blaise Hemingway, Greg Erb, Jason Oremland
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Playmobil
Yapımcı Firma: Morgen Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com