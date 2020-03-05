Playmobil Filmi
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Playmobil Filmi

Playmobil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Playmobil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47
Playmobil Filmi

Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor.

Yönetmen: Lino DiSalvo

Senaryo: Lino DiSalvo, Blaise Hemingway, Greg Erb, Jason Oremland

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Playmobil

Yapımcı Firma: Morgen Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Almanya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 10.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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