Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak
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Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak

29.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:00
Play voleybolunda Tokyo Olimpiyatları elemelerinin ikinci turu İzmir'de oynanacak

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci tur mücadelelerinin 6-9 Mayıs'ta İzmir'in Selçuk ilçesinde oynanacağı belirtildi.

Karşılaşmalarda gruplarını ilk 5 sırada tamamlayan ülkeler, CEV Plaj Voleybolu Continental Cup'ta final turuna yükselecek. Final turu mücadeleleri Haziran 2021'de düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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