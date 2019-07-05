Play Store'daki Sahte Samsung Güncelleme Uygulaması, 10 Milyondan Fazla İndirildi

Sahte mobil uygulamalar son zamanlarda iyiden iyiye popülerleşmeye başladı. Kimi geliştiriciler sürekli olarak reklam gösterdikleri uygulamalarla amaçlarının dışına çıkarken, kimi geliştiriciler ise uygulamanın özelliği için kullanıcılardan belirli ücretler talep ediyor. Ancak bu kez bir siber güvenlik şirketinin ağına takılan bir uygulamanın, aldığı ücretin karşılığında hiçbir şey yapmadığı ortaya çıktı.

Google Play Store'da yer alan bu uygulamanın iddiası, Samsung akıllı telefonlar için güncelleme işlemlerini otomatik olarak yapması. Samsung'un akıllı telefonlarına gönderdiği işletim sistemi güncellemelerini yaptığını söyleyen uygulama, buna ek olarak ücret talep ediyor ve bu ücretin karşılığında SIM kartlarının kilitlerini açtığını söylüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir hizmet bulunmuyor.

"CSIS Security Group" tarafından keşfedilen bu uygulama, bugüne kadar 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. Hatta söz konusu uygulama, ülkemizde de indirebiliyor ve ismi "Samsung İçin Güncellemeler - Android Sürümleri" olarak geçiyor. Google, bu uygulamayla ilgili olarak şimdilik bir işlem yapmadı ve uygulama indirilmeye devam ediyor. Uygulamanın bugüne kadar reklamlardan ve uygulama içi alım satımlardan ne kadar kazandığı ise bilinmiyor.

Kullanıcıların, akıllı telefonları güncellemesi için böyle bir uygulama ihtiyaçları yok. Çünkü artık akıllı telefonlar, işletim sistemlerine güncelleme geldiği zaman bu durumu bildirim olarak kullanıcıya gösterebiliyorlar. Ayrıca cihaz güncellemelerini manuel olarak da kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzun ayarlar menüsünde bulunan 'yazılım güncellemeleri' menüsüne ulaştığınızda, güncellemeleri kontrol edip, yazılımınızı güncelleyebilirsiniz.