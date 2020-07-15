HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Play-off maçlarının Antalya'da oynatılması kararı spor turizmcilerini sevindirdi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. ve 3. lig play-off maçlarını Antalya'da oynatma kararı, spor turizmcilerini sevindirdi.

15.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:31

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. ve 3. lig play-off maçlarını Antalya'da oynatma kararı, spor turizmcilerini sevindirdi.

Maçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci yeni normalleşme döneminde Antalya'da 20-28 Temmuz'da oynanması kararı kentte olumlu karşılandı.

Kararın, sahip olduğu konaklama ve FIFA kriterlerine uygun spor tesisleriyle her türlü organizasyona hazır olan Antalya'da, iç turizmi hareketlendirmesi bekleniyor.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Antalya'da da turizmde zor bir dönem geçirildiğini söyledi.

Yabancı turistlerin kente gelmeye başladığını aktaran Yaşacan, "TFF Antalyamız için çok güzel bir karar aldı. Antalyamızın buna ihtiyacı vardı. TFF'nin aldığı karar, iç turizmi canlandıracak. Bölgemizdeki otelcilere ve acentecilere bir moral olacaktır." dedi.

Yaşacan, böylesi bir organizasyonun kentte yapılmasının, önümüzdeki yıllarda benzer bir durum yaşanması halinde yabancı ülkelere Antalya'da her türlü imkanın olduğunun gösterilmesi açısından emsal olacağını ifade etti.

"Antalya dünyaya hazır"

Organizasyon kapsamında Antalya'ya gelecek 20 takımda, oyuncu, sağlık ve teknik heyet ile idarecileriyle yaklaşık bin kişinin otellerde konaklayacağına değinen Yaşacan, "Maçlar, televizyondan canlı olarak yayımlanacak. Bu sayede oteller ve bölgemizdeki güzellikler halkımıza yansıtılacak. Herkes görüntüleri görünce gönül rahatlığıyla buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

Turnuvayla kentteki saha ve otel imkanlarının herkese tanıtılacağını vurgulayan Yaşacan, "Antalya'da, dünya ligini kaldırabilecek, FIFA standartlarında saha ve tesisimiz var. Antalya, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hazır." diye konuştu.

Yaşacan, organizasyonda Kovid-19 ile ilgili gerekli önlemlerin çok dikkatli şekilde alınacağını kaydetti.

Play-off maçlarının Antalya'da oynatılması kararı spor turizmcilerini sevindirdi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak Politika
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor Burak Yılmaz Fırat Aydınus Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Play-off maçlarının Antalya'da oynatılması kararı spor turizmcilerini sevindirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 11:31:24. #1.15#
title