Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Muhtemel rakiplerimiz kim? - Haberler
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Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Muhtemel rakiplerimiz kim?

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Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Muhtemel rakiplerimiz kim?

A Milli Takım, Cebelitarık ve Karadağ engellerini kayıp geçerek Norveç'in de puan kaybetmesiyle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası bileti için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Muhtemel rakiplerimiz kim?

Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.

Play-off'larda yer alacak takımlar:

• Portekiz

• İskoçya

• İtalya

• Rusya

• İsveç

• Galler

• Türkiye

• Polonya

• Makedonya

• Finlandiya

• Avusturya

• Kuzey Makedonya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

• Portekiz

• İskoçya

• İtalya

• Rusya

• İsveç

• Galler

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

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