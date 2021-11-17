2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Play Off kura çekimi ne zaman saat kaçta? Muhtemel rakiplerimiz kim?

İTALYA VE PORTEKİZ GÜÇLÜ RAKİPLER OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.

Play-off'larda yer alacak takımlar:

• Portekiz

• İskoçya

• İtalya

• Rusya

• İsveç

• Galler

• Türkiye

• Polonya

• Makedonya

• Finlandiya

• Avusturya

• Kuzey Makedonya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

• Portekiz

• İskoçya

• İtalya

• Rusya

• İsveç

• Galler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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