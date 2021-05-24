Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçında yaşanan bilet sıkıntısı nedeniyle turnikelerde sosyal mesafe unutuldu.

Eskişehir'de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçında yaşanan bilet sıkıntısı nedeniyle turnikelerde sosyal mesafe unutuldu.

Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan TFF 3. Lig Play-off finalinin girişinde bilet problemi yaşayan taraftarlar sosyal mesafeyi unuttu. Isparta 32 Spor yönetimi tarafından TFF'ye verilen listedeki isimler ile bilet ve kimlikte yazan isimlerin uyuşmazlığından dolayı stadyuma girişte gerginlik yaşandı. Ellerindeki biletlerle kapıda kalan taraftarlar, polis ekipleriyle ve TFF yetkilileriyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli taraftarlar turnike kapısında 'Isparta dışarıda' sloganları attı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından bir kulüp yetkilisi olaya müdahale etti. Kulüp yetkilisinin sorunu çözmesiyle elinde bileti olan taraftarlar stadyuma alındı. Bileti olmayan taraftarlar ise turnikelerden uzaklaştırıldı. Yaşanan gergin anlarda sosyal mesafenin unutulduğu gözlendi. - ESKİŞEHİR

Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu
Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu
Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı, gazetecilere saldırmaya kalkıştı
Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı, gazetecilere saldırmaya kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 21:56:34. #1.11#

title