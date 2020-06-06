Platonik aşk kurbanı kadın, Tokat'ta toprağa verildi Platonik aşk kurbanı kadın, Tokat'ta toprağa verildiİSTANBUL'un Maltepe ilçesinde, platonik aşığı komşusu Muharrem E. (22) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk (36), memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Platonik aşk kurbanı kadın, Tokat'ta toprağa verildi

İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde, platonik aşığı komşusu Muharrem E. (22) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk (36), memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün sabah Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muharrem E. ilgi duyduğu Devlet Hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ten beklediği karşılığı bulamadı. Eşinden boşandığı öğrenilen Ayşegül Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırdı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Sesi duyan saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat araya girmek isterken ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendini ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybederken, Muharrem E. ise polis tarafından göz altına alındı.

KIZI İREM, 'ANNE GİTME' DİYE AĞLADI

Hatice ve Ömer Aktürk çiftinin 4 çocuklarından en küçüğü olan Ayşegül Aktürk otopsi işleminin ardından İstanbul'dan karayolu ile memleketi Tokat'ın Zile ilçesine getirildi. Aktürk'ün cenazesi ilk önce ilçe merkezindeki babasının evine götürülerek helallik alındı. Bu sırada Ayşegül Aktürk'ün kızı İrem (14) tabuta sarılarak, "Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım" diye ağladı. Cenaze aracı hareket ederken ise "Anne gitme" diyerek göz yaşı döktü. Aktürk'ün cenazesi buradan Zile Asri Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'TASARLAYARAK YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Olayın bir kadın cinayeti olduğunu söyleyen Ayşegül Aktürk'ün kuzeninin eşi Murat Çöktü, "Olay dün gerçekleşti, platonik aşkla alt komşusu ilgi duyuyormuş. Kız çok namuslu, düzgün bir kız. Çevresinde herkes tarafından sevilen birisi. İşe gitmek için evden çıkıyor. Köpeğine su vermeyi unuttuğunu fark ediyor. Geri eve geliyor. Orada çocuk bunun kolundan tutuyor. Bu esnada 'bana dokunma' diye bağırıyor. Saldırganın o sırada elinde bıçak varmış. Tasarlayarak yaptığını düşünüyorum. Bıçaklıyor ve maalesef kaybediyoruz. Bugün de cenazesi için buradayız. Kadın cinayetlerini bir şekilde duyuyorduk televizyonlarda. Allah kimsenin başına göstermesin. İnsanın başına gelmediği müddetçe davulun sesi uzaktan hoş geliyor diye düşünüyorum. Hakikaten çok üzücü bir olaymış. 2 tane küçük yavrusu kaldı" dedi.

Kaynak: DHA