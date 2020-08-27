Platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şahıs yakalandı
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Platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şahıs yakalandı

Antalya'da iddiaya göre platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçaklayan şahıs yakalandı
27.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:58

Antalya'da iddiaya göre platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Antalya'da platonik aşık olduğu Şennur N.'nin, karşı çıkan ablası Şenay N.'yi 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Süleyman T. (45), polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli Süleyman T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, iki gün önce saat 13.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak üzerindeki bir güzellik salonunun balkonunda meydana geldi. Otomobiliyle giriş kattaki güzellik merkezine gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Süleyman T., kendisini engellemeye çalışan Şennur N.'yi de bıçak tehdidiyle uzaklaştırdı. Şüpheli, olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Yaralı kadın ise otomobille yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Süleyman T.'yi yakalamak için bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, Süleyman T.'yi gece yarısı saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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