Platon'un MÖ 370'te yazdığı "Phaidros" adlı eserde Phaidros, Sokrates'e "Şu uzaktaki en uzun çınarı görüyor musun?" diye sorup "Evet" cevabı alınca ne

Platon'un MÖ 370'te yazdığı 'Phaidros' adlı eserde Phaidros, Sokrates'e 'Şu uzaktaki en uzun çınarı görüyor musun?' diye sorup 'Evet' cevabı alınca ne
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Platon'un MÖ 370'te yazdığı "Phaidros" adlı eserde Phaidros, Sokrates'e "Şu uzaktaki en uzun çınarı görüyor musun?" diye sorup "Evet" cevabı alınca ne teklif eder? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Platon'un MÖ 370'te yazdığı "Phaidros" adlı eserde Phaidros, Sokrates'e "Şu uzaktaki en uzun çınarı görüyor musun?" diye sorup "Evet" cevabı alınca ne teklif eder?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Platon'un MÖ 370'te yazdığı "Phaidros" adlı eserde Phaidros, Sokrates'e "Şu uzaktaki en uzun çınarı görüyor musun?" diye sorup "Evet" cevabı alınca ne teklif eder? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

PLATON'UN MÖ 370'TE YAZDIĞI "PHAİDROS" ADLI ESERDE PHAİDROS, SOKRATES'E "ŞU UZAKTAKİ EN UZUN ÇINARI GÖRÜYOR MUSUN?" DİYE SORUP "EVET" CEVABI ALINCA NE TEKLİF EDER?

A: Ağacı kesip kütük yapmayı

B: Ağaca salıncak kurmayı

C: Yapraklarını koparmayı

D: Gölgesinde oturmayı

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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