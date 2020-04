PlatinumGames, Dördüncü Duyurusu ile Üzdü Japonya menşeli PlatinumGames, beklenen dördüncü ve son duyurusunu bugün gerçekleştirdi. Ne var ki duyuru ile her şeye rağmen bizleri üzdüler.

Şubat ayının başında Platinum 4 adıyla yeni bir tanıtım sayfası açan PlatinumGames, dört yeni duyuru hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Bu dört duyurulardan ilki Kickstarter kampanyası ile duyurulan The Wonderful 101: Remastered ve diğer ikisi ise Project G.G. ve PlatinumGames Tokyo stüdyosuydu.

Açılışı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan bu yeni stüdyo için şu anda oyun tasarımcısı, programcı, sanatçı, teknik sanatçı, ses üreticisi, ürün/ proje yöneticisi ve geliştirme desteği dahil birçok pozisyon için geliştiriciler aranıyor. Ayrıca şirketin kendisine ait PlatinumEngine grafik motorunun AR-GE çalışmaları da yine bu stüdyonun çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Dördüncü ve son duyuru ise Neo-Classic Arcade makineleri için geliştirilmekte olan Sol Presta oyunu oldu. Duyuru sonrasında bir açıklama yapan Hideki Kamiya, "Bu yıl her zaman olduğu gibi PlatinumGames olarak 1 Nisan şakası yapmak için elimizden gelenin en iyisini denedik." yorumunda bulundu ve devam etti: "Şu anda zor zamanlardan geçiyoruz. Bu yüzden de eğlendirici olarak hepinizi neşelendirmek istedim. Bu şaka için bizimle iş birliği yapan Hamster Corp'a teşekkür ediyorum. 1 Nisan şakası yaparken iki kuralım vardır. Birincisi, bariz bir şekilde şaka olmalı. İkincisi ise gerçek olmadığını fark ettiğinizde hayal kırıklığına uğramamanız. Bu iki kuralı takip ederek bu şakayı yaptık ve oldukça heyecan verici bulduk. PlatinumGames şaka yaptığında tam anlamıyla yaptığını bir kez daha anlamışsanız, bu beni mutlu eder."

Bugün 1 Nisan olduğu için her an her yerden şaka fırlayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. En azından hayal kırıklığına uğramamak için. Peki PlatinumGames tarafından yapılan bu şaka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi kızdırdı mı, yoksa güldürdü mü? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.