Platinum Used'dan ikinci el iş makinalarında görüntülü görüşme ile inceleme ayrıcalığı

Temsa İş Makinaları güvencesi ile hizmet veren ikinci el iş makinası markası Platinum Used, İstanbul Sancaktepe'deki showroom'unu çevrim içi ziyarete açtı.

Temsa İş Makinaları güvencesi ile hizmet veren ikinci el iş makinası markası Platinum Used, İstanbul Sancaktepe'deki showroom'unu çevrim içi ziyarete açtı.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında müşteriler, web sitesi üzerinden randevu alıp satış temsilcileri ile görüntülü görüşme yaparak showroom'a kadar gelmeden makinaları detaylı inceleyebiliyor.

Temsa İş Makinaları, zengin ürün gamını; satış ve satış sonrası hizmetler, kiralama, ikinci el ve finansal çözümler gibi ayrıcalıklı hizmetleriyle tamamlayarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu anlayışla kurulan sektörün güvenilir ikinci el markası Platinum Used, İstanbul Sancaktepe'deki showroom'unda tüm ikinci el makine parkını müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tesiste, Temsa İş Makinaları uzmanları tarafından 101 nokta kontrolü ile detaylı ekspertiz yapılan ve tüm kontrolleri başarı ile geçen garantili ve Platinum Used sertifikalı ikinci el iş makinaları ve endüstriyel ürünler Temsa İş Makinası güvencesiyle sergileniyor.

???????Temsa İş Makinaları, müşterilerinin sertifikalı makinaları ve bu makinalara ait bakım, onarım, kullanım geçmişlerini İstanbul Sancaktepe'deki showroom bizzat ziyaret edilerek veya www.platinumused.com.tr web sitesi üzerinden incelenebileceği Platinum Used Showroom hizmetini yeni bir boyuta taşıyor.

Showrooma kadar zahmet etmeden inceleme kolaylığı Platinum Used'da

Dijitalleşme ve teknolojiyi odağına alarak inovatif bir yaklaşım benimseyen Temsa İş Makinaları, müşterilerinin diledikleri yerden telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden makinaları detaylı inceleyebildikleri bir hizmet modeli oluşturdu. Bu kapsamda, müşteriler web sitesi üzerinden online tur için randevu oluşturarak görüntülü görüşme uygulamaları üzerinden, satış temsilcileri eşliğinde makinaları en ince detayına kadar inceleyebiliyor, makinanın çalışmasını izleyebiliyor ve makinalar hakkında akıllarındaki sorularına cevap alabiliyor.

Temsa İş Makinaları'nın müşterilerinin alışveriş deneyimini daha konforlu hale getiren bu hizmet, aynı zamanda salgın döneminde güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu