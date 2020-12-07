Platin ve değerli metal fiyatları aşı gelişmeleriyle düştü
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Platin ve değerli metal fiyatları aşı gelişmeleriyle düştü

07.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:55
Platin ve değerli metal fiyatları aşı gelişmeleriyle düştü

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserliklerle, ağırlıklı olarak güvenli limanlardan oluşan değerli metaller ve son günlerde hızlı yükselen platin fiyatları, emtia piyasalarının Pazartesi günü yapılan işlemlerinde düştü.

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserliklerle, ağırlıklı olarak güvenli limanlardan oluşan değerli metaller ve son günlerde hızlı yükselen platin fiyatları, emtia piyasalarının Pazartesi günü yapılan işlemlerinde düştü.

Rusya'da yaygın aşılama çalışmalarının geçen hafta başlamasının ardından, Birleşik Krallık'ta da aşı uygulamalarının Salı gününden itibaren 50 hastanede birden başlayacağının açıklanması, yatırımcılardaki aşı kaynaklı iyimserliklerin artmasını destekledi.

Bunun yanında, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler arasındaki, Covid-19 krizine karşı hazırlanan yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalardaki yatırımcılarda iyimserliği artırdı.Spot altın, yüzde 0.21 düşüşle ons başına 1,833.17 dolara gerilerken, gümüş de aynı anda yüzde 1.29 düşüşle ons başına 23.86 dolara geriledi. Son bir haftada yüzde 10 dolayında yükselen platinin fiyatı da yüzde 3.32 düşüşle, ons başına 1,029.20 dolara ve paladyum da yüzde 0.57 düşüşle ons başına 2,341.58 dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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