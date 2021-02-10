Platin ve altın yükseldi, petrol yatay

ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu açıklamasının ardından, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platin fiyatları yüzde 3.0 dolayında yükseldi.

Altın fiyatları da doların küresel piyasalarda zayıflamasının etkisiyle yeniden yönünü yukarıya çevirdi ve 1,845 doların üzerine çıktı.

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 27 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 500,000 bin varil geriledi. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklayacak.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.08 düşüşle 61.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 58.41 dolar,altın yüzde 0.54 artışla 1,845.90 dolar,gümüş yüzde 0.52 artışla 27.36 dolar,bakır yüzde 1.03 artışla 8,157.00 dolar,platin yüzde 4.67 artışla 1,238.01 dolar,paladyum yüzde 2.60 artışla 2,384.98 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 700 liraya, Cumhuriyet altını da 2,830 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, altının "toparlanma çabası"na dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın, haftaya yeşilde bir başlangıç yaptıktan sonra dünkü seansı yeşilde kapatarak toparlanma çabası içerisindeki hareketine devam ediyor. Dünkü seansta sarı maden, 1848 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydederken, bir haftanın ardından tekrardan 1840 dolar/ons seviyesinin üzerini test etmiş oldu. Enflasyon beklentilerindeki pozitiflik altın fiyatına da yansımaya başlarken, 200 günlük ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Altının tekrardan yukarı yönlü trendine dönmesi için 1850 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli. Dünkü seansı 1838 dolar/ons seviyesinde tamamlayan sarı maden, yüzde 0.4 kazancı elde etmiş oldu."Gümüş ise altının yükselişine eşlik edemeyerek yatayda bir kapanış yaptığı günü geride bıraktı. 27.27 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine kazanç yazmış oldu. "Platin, rallisine durmaksızın devam ederken, dünkü seansta 1194 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son 5 yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve yaşamış oldu. 1183 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kazanç elde etmiş oldu. "Paladyum, dünkü seansı kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıkarken, 2325 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalamanın altında bir gün geride kalırken altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 925 kg altın, 3,179 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı