Platin elektrikli araç desteğinde 1,300 doları aştı

Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı 1,339.79 dolara kadar yükselerek, yedi yılın zirvesine tırmandı.

Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı 1,339.79 dolara kadar yükselerek, yedi yılın zirvesine tırmandı.

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araca yönelenlere Jaguar Land Rover Automotive de katıldı. Şirketin CEO'su Thierry Bollore, şirket olarak tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi amaçladıklarını vurguladı ve önümüzdeki beş yıl içinde, altı yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceklerini ekledi.

Platin, 1,300 doları aşarak Eylül 2014'ten bu yana en yüksek düzeye ulaşırken, yine elektrikli araçlarda kullanılan paladyumun fiyatı 2,400 sınırını aşarak 2,424 dolara kadar tırmandı.ABD'de Kongre'nin, toplam 1.9 trilyon doları bulan yardım paketini bu ayın sonuna dek onaylayabileceğine ilişkin piyasalarda artan iyimserlikle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları yeniden 1,820 doların üzerine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.25 artışla 63.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 artışla 60.09 dolar,altın yüzde 0.26 artışla 1,823.24 dolar,gümüş yüzde 0.30 artışla 27.69 dolar,bakır yüzde 0.93 artışla 8,395.00 dolar,platin yüzde 0.61 artışla 1,314.32 dolar,paladyum yüzde 0.46 artışla 2,405.77 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 406 lira, çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2,695 liradan satıldı.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Son yapılan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da Ocak ayı içinde 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrol, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yönünü yukarı çevirdi" denildi ve eklendi: "Son olarak 20 günlük hareketli ortalama seviyesinden güç alarak yükselişe geçen Brent petrol bir yıl aradan sonra tekrar 60 doların üzerini görerek bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamayı başardı. Kasım ayı başında başladığı yükseliş kanalı içerisindeki hareketini sürdüren petrolde, Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltabilir. Haftanın ikinci işlem gününde piyasadaki haber akışlarını ve haberler in fiyatlamalar üzerindeki etkisini izlemeyi sürdüreceğiz."ALB Forex'in analizinde de, "Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1826/1816 aralığında yatay hareket etti. Düşüş kanalı içinde harekete devam eden ons altın için düşüş trendinin geçtiği 1850 dolar bölgesi kritik bir direnç. Bu bölgenin üzerinde kalınması halinde 1875 dolar bir sonraki direnç alanının oluşturuyor. Gram altın fiyatı, Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı