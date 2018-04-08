Platin Bilişim 2018 Çözüm Önerileri

Platin Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, Platin Bilişim'in 2018 çözüm önerileri hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bamyacı, güvenlik duvarları örmenin gerektiğini ve bir tehdit olduğunda anında haberdar olunması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Platin Bilişim olarak güvenlik duvarlarıyla ilgili hizmetlerimiz de var ama bu sene odaklanacağımız şey; problemi anında tespit etmek ve onu bertaraf etmek için gerekli olan ERP çözümlerini piyasaya sunmak olacak."