Platformun bu ayki konuğu gazeteci Çetin olacak

SAKARYA (İHA) - Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu bu ayki toplantısında gazeteci, yazar Çetiner Çetin'i ağırlayacak.

Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ayki toplantısında gazeteci, yazar Çetiner Çetin'i ağırlayacak. Toplantıda; Ortadoğu'da ki değişen dengeler, Doğu Akdeniz'de son durum, İran-Azerbaycan çekişmesi ile ABD yaptırımları ve ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği konuları ele alınacak. - SAKARYA

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