Platformun bu ay ki konuğu Ahmet Anapalı
Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak.
06.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:33
Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak.
Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak. Toplantıda Ayasofya konusu ele alınacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA