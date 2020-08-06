Platformun bu ay ki konuğu Ahmet Anapalı Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak. Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ay ki toplantısında yazar Ahmet Anapalı'yı ağırlayacak. Toplantıda Ayasofya konusu ele alınacak. - SAKARYA Kaynak: İHA