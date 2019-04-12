Plastikten Çiçeğe Yolculuk" Sergisi

Kamu İhale Uzmanları Derneğince, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla, plastik kapaklar kullanılarak yapılan tablolardan oluşan sergi açıldı.

Kamu İhale Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kurum çalışanı Özge Dağlı'nın komşularından topladığı 5 bin 960 kapakla yaptığı tablolar, "Plastikten Çiçeğe Yolculuk" adıyla hazırlanan sergide izlenime sunuldu.

Kurumun İkinci Başkanı Şinasi Candan, açılış törenindeki konuşmasında, plastik atıkların bu şekilde esere dönüştürülmesinin çevreye duyarlılık açısından kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Candan, serginin çevre kirliliği konusundaki farkındalığın artırılması açısından önemini vurguladı.

Özge Dağlı da plastiğin çevreye atılması nedeniyle oluşan kötü görüntüye dikkati çekmek istediğini belirterek, "Plastik kapaklar nedeniyle göremediğimiz çiçekleri, yine plastik kapaklarla tablolara yansıttım." ifadesini kullandı.

Kurum binasındaki sergi, 16 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA